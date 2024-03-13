Пентагон заказал для Тайваня четыре дрона MQ-9B за 250 млн долларов

Фото: ТАСС/Zuma/Airman 1st Class Kyrii Richardson

Американское оборонное ведомство заказало для Тайваня четыре беспилотника MQ-9B за 250 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные сайта госзакупок.

Отмечается, что контракт без конкурса получила компания General Atomics Aeronautical Systems Inc. Кроме того, заказ также включает в себя запчасти, две наземные станции и "оборудование поддержки".

Ранее зарубежные СМИ сообщали о том, что Китай ужесточает риторику в отношении Тайваня. Журналисты пришли к такому выводу на основе того, что Пекин решил в 2024 году увеличить свои военные расходы на 7,2%, до рекордных 231 миллиарда долларов.

В феврале этого года американская делегация во главе с конгрессменом Майком Галлахером прибыла на Тайвань. Законодатель отметил, что углубление связей между лидерами и экономиками США и Тайваня "укрепляет мир и стабильность" по обе стороны Тайваньского пролива.