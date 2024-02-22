Американский конгрессмен с делегацией прибыл с визитом на Тайвань

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Американская делегация во главе с конгрессменом Майком Галлахером прибыла на Тайвань. Об этом сообщает РИА Новости.

Галлахер возглавляет в палате представителей США специальный комитет, который занимается проблематикой Китая и исходящих от него угроз.

"Мы рады быть в Тайбэе, чтобы продемонстрировать нашу поддержку тайваньским друзьям", – заявил конгрессмен.

Он отметил, что углубление связей между лидерами и экономиками США и Тайваня "укрепляет мир и стабильность" по обе стороны Тайваньского пролива.

Представительство США в Тайбэе сообщило, что американская делегация проведет встречи с высокопоставленными тайваньскими чиновниками и представителями гражданского общества. Они обсудят вопросы двухсторонних отношений, торговли и инвестиций, а также "региональную безопасность".

В посольстве КНР ранее сообщали, что Китай выступает категорически против посещения делегацией Конгресса США Тайваня, а также любых официальных контактов американских властей с островом.

В прошлый раз ситуация вокруг Тайваня обострились после того, как 2 августа 2022 года на остров с официальным визитом прибыла американская делегация во главе со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Китай считает остров своей территорией, поэтому расценил данный визит как политическую провокацию.