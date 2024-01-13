Байден подтвердил, что США не поддерживают независимость Тайваня

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США не поддерживают независимость Тайваня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на американского лидера Джо Байдена.

Отмечается, что так он прокомментировал прошедшие на Тайване выборы. Американская администрация не раз подчеркивала, что поддерживает политику "одного Китая".

Ранее Лай Циндэ, который выиграл выборы главы администрации Тайваня, заявил о желании Тайваня диалога с материковым Китаем при условии паритета и достоинства.

Выборы главы администрации и депутатов парламента прошли на Тайване 13 января. По информации ЦИК острова, Лай Циндэ лидирует с 40,07% голосов.

До этого в Китае заявили, что независимость Тайваня будет означать войну. Власти Китая готовы сформировать широкие возможности для мирного воссоединения с Тайванем, однако не допустят сепаратистской деятельности, которая направлена на независимость острова.