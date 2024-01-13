Новоизбранный глава Тайваня заявил о готовности к переговорам на равных с КНР

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Лай Циндэ, который выиграл выборы главы администрации Тайваня, заявил о желании Тайваня диалога с материковым Китаем при условии паритета и достоинства. Об этом пишет РИА Новости.

При соблюдении данных условия Тайвань желает также сотрудничать с КНР "на благо народов по две стороны (Тайваньского. – Прим. ред.) пролива для создания мирной и процветающей среды", подчеркнул политик.

Выборы главы администрации и депутатов парламента прошли на Тайване 13 января. По информации ЦИК острова, Лай Циндэ лидирует с 40,07% голосов.

В декабре прошлого года Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 12 летательных аппаратов и 7 кораблей китайской армии.

Ранее в Китае заявили, что независимость Тайваня будет означать войну. Власти Китая готовы сформировать широкие возможности для мирного воссоединения с Тайванем, однако не допустят сепаратистской деятельности, которая направлена на независимость острова.