Тайвань зафиксировал приближение 12 летательных аппаратов и 7 кораблей КНР

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Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 12 летательных аппаратов и 7 кораблей китайской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление оборонного ведомства острова.

Сообщается, что четыре летательных аппарата вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня к юго-западу от него. Это противолодочный самолет Y-8 и три истребителя J-16.

Как отметили в ведомстве, в ответ армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для наблюдения за целями.

Ранее в Китае заявили, что независимость Тайваня будет означать войну. Власти Китая готовы сформировать широкие возможности для мирного воссоединения с Тайванем, однако не допустят сепаратистской деятельности, которая направлена на независимость острова.