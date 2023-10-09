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09 октября, 21:14

Политика

Сын Дональда Трампа спрогнозировал начало следующего конфликта на Тайване

Фото: AP Photo/Seth Wenig

Следующий глобальный конфликт может произойти на Тайване. Об этом на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) сообщил сын бывшего американского главы Дональда Трампа Эрик.

"Тайвань следующий", – указал он.

По мнению Эрика Трампа, каждый крупный конфликт в мире становится следствием слабости Вашингтона.

Ранее представитель оборонного ведомства Тайваня генерал-майор Линь Вэньхуан заявил, что вооруженные силы острова будут уничтожать самолеты и корабли Народно-освободительной армии Китая, если они войдут в 12-мильную зону, которую Тайбэй считает своими территориальными водами и воздушным пространством.

До этого сообщалось, что в 2024 году Тайвань также планирует получить первую партию танков Abrams от США. В следующем году остров получит 38 танков, в 2025 году – еще 42, и в 2026 году – последние 28.

Кроме того, бывший министр обороны США Марк Эспер, занимавший пост при администрации экс-президента США Дональда Трампа, призвал нынешнего главу Белого дома Джо Байдена дать приоритетный характер поставкам оружия на Тайвань.

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