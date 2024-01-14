КНР решительно выступает против посещения Тайваня делегацией США – посольство

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Китай выступает категорически против посещения делегацией Конгресса США Тайваня, а также любых официальных контактов американских властей с островом. Об этом заявил пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

Дипломат подчеркнул, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая.

"Китай решительно выступает против того, чтобы США поддерживали какие-либо официальные контакты с Тайванем", – приводит его слова ТАСС.

Пэнъюй также призвал Вашингтон придерживаться принципа "одного Китая".

Ранее Лай Циндэ, который выиграл выборы главы администрации Тайваня, заявил о желании Тайваня диалога с материковым Китаем при условии паритета и достоинства.

До этого стало известно, что США намерены направить "неофициальную делегацию" на Тайвань. Предполагается, что делегация может посетить остров в мае после инаугурации Циндэ.