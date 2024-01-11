Белый дом сообщил о планах отправить американскую делегацию на Тайвань

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США намерены направить "неофициальную делегацию" на Тайвань после выборов главы администрации острова 13 января. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы планируем направить неофициальную делегацию после выборов на Тайване", – заявил представитель американской администрации высокого ранга.

Чиновник уточнил, что на данный момент не будет подтверждать сроки визита делегации или ее состав, так как некоторые вопросы до сих пор прорабатываются.

Пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, комментируя информацию в СМИ о возможной отправке делегации на Тайвань, заявил, что США должны отказаться от официальных контактов с островом и воздержаться от вмешательства в выборы.

Глава КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом ранее заявил, что Пекин воссоединит Китай с Тайванем. По его словам, это будет сделано мирным путем, без применения силовых средств.

В прошлый раз ситуация вокруг Тайваня обострились после того, как 2 августа 2022 года на остров с официальным визитом прибыла американская делегация во главе со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Отмечалось, что Китай считает остров своей территорией, поэтому расценил данный визит как политическую провокацию.