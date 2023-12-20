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20 декабря, 23:49

Политика

Си Цзиньпин заявил Байдену, что Пекин воссоединит Тайвань с Китаем – СМИ

Фото: AP Photo/Pool The New York Times/Doug Mills

Председатель КНР Си Цзиньпин во время ноябрьского саммита в Сан-Франциско прямо заявил американскому президенту Джо Байдену, что Пекин собирается воссоединить Тайвань с материковым Китаем. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

Отмечается, что китайский лидер не указал точных сроков, однако он подчеркнул, что воссоединение будет сделано мирным путем, а не за счет применения силы.

Как сообщили изданию неназванные чиновники США, осведомленные о переговорах двух лидеров, Си Цзиньпин говорил откровенно, а не конфронтационно. Председатель КНР также заявил Байдену, что Вашингтон оказывает влияние на участников выборов главы администрации острова, которые состоятся в январе следующего года.

Ранее представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил, что власти Китая готовы сформировать широкие возможности для мирного воссоединения с Тайванем, однако не допустят сепаратистской деятельности, которая направлена на независимость острова.

Политолог Сергей Марков сообщил, что Соединенные Штаты, говоря о войне на Тайване, пытаются добиться изоляции Китая. Он напомнил слова бывшего посла КНР в США Цуй Тянькая о том, что, если Штаты нарушат принцип "одного Китая", согласно которому Тайвань является частью КНР, увеличится риск войны. Однако, по мнению эксперта, война на Тайване невыгодна ни Пекину, ни Вашингтону.

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