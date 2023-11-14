Эксперт заявил о попытке США добиться изоляции КНР

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Соединенные Штаты, говоря о войне на Тайване, пытаются добиться изоляции Китая, сообщает телеканал "360" со ссылкой на политолога Сергея Маркова.

Он напомнил слова бывшего посла КНР в США Цуй Тянькая о том, что, если Штаты нарушат принцип "одного Китая", согласно которому Тайвань является частью КНР, увеличится риск войны. Однако, по мнению эксперта, война на Тайване невыгодна ни Пекину, ни Вашингтону.

Политолог считает, что Китай хочет получить Тайвань и интегрировать его, но сделать это "по образцу Гонконга", то есть с развитой экономикой и сохранением особенностей политической системы.

По словам Маркова, разговоры о войне являются пропагандой со стороны Штатов для изоляции Китая в Тихоокеанском регионе и формирования антикитайской коалиции.

Он отметил, что США не будут радикально менять свою политику в отношении Тайваня. Де-юре они будут по-прежнему не признавать его как независимое государство, но фактически продолжат вести себя с ним как с независимой страной, то есть снабжать оружием и давать неформальные гарантии военной поддержки.

Марков добавил, что одновременно Штаты будут заниматься изменением сознания тайванцев мягкой силой. Их главная цель состоит в том, чтобы большинство жителей Тайваня себя ощущали не китайцами, а именно тайванцами.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден планирует провести с председателем КНР Си Цзиньпинем "жесткие разговоры" по поводу вопросов двусторонних отношений, в том числе о связях Пекина с Тегераном и его роли в конфликте на Украине.

До этого стало известно, что вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн и министр финансов США Джанет Йеллен на встрече в Сан-Франциско договорились содействовать продвижению китайско-американского торгово-экономического диалога.

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