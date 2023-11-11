Байден проведет "жесткий разговор" с Си Цзиньпинем – СМИ

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Американский лидер Джо Байден планирует провести с председателем КНР Си Цзиньпинем "жесткие разговоры" по поводу вопросов двусторонних отношений, в том числе о связях Пекина с Тегераном и его роли в конфликте на Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленных чиновников США.

По словам источников, Байден намерен убедить Китай оказать влияние на Иран, чтобы последний "не стремился к эскалации или распространению насилия на Ближнем Востоке". Еще одной темой переговоров станет роль Пекина в эпидемии передозировки опиоидами в Штатах.

Власти США ранее обвиняли китайскую сторону в отсутствии мер по ужесточению контроля над выпуском таких препаратов, которые сначала попадают к мексиканским картелям, а уже после – в Штаты.

Как уточняется в материале, Байден считает, что будущая встреча является последним шансом повлиять на председателя КНР во время личной встречи для перезагрузки в отношениях перед своей предвыборной кампанией. Она наряду с предполагаемой победой на выборах президента Тайваня кандидата, выступающего за независимость острова, могут сделать 2024 год "довольно ухабистым", уточнили источники.

Ранее стало известно, что вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн и министр финансов США Джанет Йеллен на встрече в Сан-Франциско договорились содействовать продвижению китайско-американского торгово-экономического диалога. В ходе состоявшихся консультаций стороны указали на необходимость устранения разногласий между Штатами и Китаем.