Правящая партия Тайваня не отражает мнение жителей острова, заявили власти КНР

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Выборы на Тайване показали, что Демократическая прогрессивная партия не отображает основную точку зрения местных жителей. С таким заявлением выступил официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа.

"Сегодняшние выборы в Тайваньском регионе показали, что Демократическая прогрессивная партия не представляет основное мнение на острове. Тайвань – это часть Китая", – приводит его слова РИА Новости.

Чэнь Биньхуа также заявил, что результаты голосования не поменяют ключевое направление развития отношений по обе стороны Тайваньского пролива и не остановят тенденцию к тому, что "родина будет воссоединена". По его словам, позиция Китая по решению этого вопроса последовательна и тверда. Он отметил, что Пекин будет противостоять действиям, направленным на достижение независимости Тайваня.

Ранее стало известно, что США намерены направить "неофициальную делегацию" на Тайвань. Предполагается, что делегация может посетить остров в мае после инаугурации Лая Циндэ, который выиграл выборы главы администрации острова.

В посольстве КНР отметили, что Китай выступает категорически против посещения делегацией Конгресса США Тайваня, а также любых официальных контактов американских властей с островом.