Филиппины планируют усилить военную деятельность с США из-за якобы "агрессивного" Китая

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Филиппины намерены усилить военную деятельность с США и их союзниками из-за якобы агрессивного поведения Китая. Об этом сообщил глава филиппинского министерства обороны Гилберт Теодоро.

"Союз с США чрезвычайно сильный... Мы хотели бы нарастить наши возможности, чтобы вносить более эффективный вклад в региональную стабильность", – цитирует его Bloomberg.

По словам Теодоро, Филиппины намерены сделать связь с США и союзниками в военной отрасли более крепкой.

До этого президент Филиппин Фердинанд Маркос после выборов на Тайване заявил, что надеется на тесное сотрудничество с островом. В связи с подобными заявлениями Китай выразил протест послу Филиппин в стране.

Между тем глава КНР Си Цзиньпин ранее сообщил президенту США Джо Байдену, что Пекин намерен воссоединить Китай с Тайванем. По его словам, это будет сделано мирным путем, без применения силы. Однако более детальной информации о планах Си Цзиньпин не сообщил.

