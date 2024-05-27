Конгрессмен Маккол: США поставят Тайваню новейшее оружие, а не старое, как Украине

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Правительство США планирует поставлять Тайваню новейшие и передовые системы вооружений, а не старое оружие, как Украине, заявил председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса Майкл Маккол на пресс-конференции по итогам встречи с главой администрации Тайваня Лай Циндэ.

По его словам, это не должна быть сухопутная война, это преимущественно сражение на море. По его мнению, ключевую роль играют морские системы, поскольку можно не дать противнику добраться до суши и таким образом остановить столкновение.

"Тайвань, в отличие от Украины, будет получать новые системы вооружений, а не старые, и особенно старое российское оружие. Это будет новый запас, который будет поставлен Тайваню. Это, между прочим, будут наши новейшие технологии", – цитирует Маккола ТАСС.

Он подчеркнул, что Штаты оценивают, какие системы вооружений обладают наибольшим потенциалом сдерживания.

"Мы доставим вам оружие, которое вы заказали, как можно скорее", – добавил он.

Ранее глава китайского Минобороны Дун Цзюнь в ходе разговора с шефом Пентагона Ллойдом Остином заявил, что тайваньский вопрос является одним из основополагающих коренных интересов для Китая.

До этого официальный представитель посольства Китая в Вашингтоне Ли Пэнъюй сообщал, что китайская сторона выступает против военных контактов США и Тайваня, а также попыток Штатов вооружить остров.