Глава МО Китая заявил о коренных интересах КНР по тайваньскому вопросу

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Тайваньский вопрос является одним из основополагающих коренных интересов для Китая. Такое заявление сделал глава китайского Минобороны Дун Цзюнь в ходе разговора с шефом Пентагона Ллойдом Остином.

"Тайваньский вопрос является основным среди коренных интересов Китая, коренные интересы Китая не должны ущемляться", – приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что Вашингтон должен считаться с правами и интересами Пекина в Южно-Китайском море и "по-настоящему уважать территориальный суверенитет Китая". Китайский министр также заявил, что Пекин никогда не будет мириться с сепаратистской деятельностью на Тайване и потворством этому извне.

До этого глава МИД КНР Ван И поставил под сомнение уверенность США в своих силах как крупной державы на фоне постоянного беспокойства по поводу Китая. Он также отметил, что отношения Вашингтона и Пекина смогут нормализоваться только при взаимном уважении интересов друг друга.