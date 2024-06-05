Депутат Рады Арьев: хамство Зеленского в адрес КНР может дорого обойтись Украине

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Хамство украинского лидера Владимира Зеленского в адрес Китая может дорого обойтись Украине, заявил депутат Верховной рады от "Европейской солидарности" Владимир Арьев. Его цитирует РИА Новости.

Причинами такого поведения Зеленского Арьев называет его "звездную болезнь" и окружение, которое не дает ему "мыслить трезво". Депутат заметил, что с КНР нельзя разговаривать "хамским тоном".

По его словам, если Китай видит, что лидер Украины не вполне адекватен, то это будет напрямую влиять на возможность проведения переговоров с КНР относительно любых вариантов сотрудничества.

Арьев также отметил, что Китай привык действовать активно в плане наказаний. Он добавил, что в КНР намекнули, что может быть сейчас таким наказанием для Украины. Вероятно, парламентарий имел в виду слова представителя китайского МИД о том, что Пекин остается крупнейшим торговым партнером Киева.

Ранее Зеленский заявил, что Китай намеренно отказался от участия в "саммите мира" в Швейцарии и работает над тем, чтобы другие страны не приезжали на это мероприятие. Украинский лидер также утверждал, что КНР является инструментом в руках Владимира Путина.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин сообщала, что Китай не станет принимать участия в конференции по Украине в Швейцарии, так как организаторы не обеспечили ключевые факторы для ее проведения.

По ее словам, конференцию должны признавать как Россия, так и Украина. При этом участники должны быть все в равных правах, а мирные проекты необходимо обсуждать справедливо.