Песков заявил, что с КНР нельзя говорить языком угроз и шантажа

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Соединенные Штаты со временем поймут, что с Китаем нельзя говорить на языке угроз и шантажа. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает RT.

"Нам хорошо известно, что наши китайские товарищи не приемлют подобного языка, не приемлют подобных месседжей, подобных угроз, такого шантажа", – указал политик.

Песков отметил, что КНР – это мощная страна и крупнейшая экономика мира, с которой США не могут позволить себе так вести диалог.

Ранее бывший американский президент Дональд Трамп во время мероприятия по сбору средств для своей избирательной кампании заявил, что в случае своего назначения на пост главы государства готов бомбить Москву и Пекин. Как указали СМИ, этими словами Трамп удивил некоторых спонсоров. По словам журналистов, он приказал бы бомбить Москву, если бы РФ вторглась на Украину, и Пекин, если Китай – в Тайвань.