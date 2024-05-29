WP: Трамп выразил готовность разбомбить Москву и Пекин

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Экс-президент США Дональд Трамп в ходе мероприятия по сбору средств для своей избирательной кампании сообщил, что в случае своего назначения на должность американского главы государства готов бомбить Москву и Пекин. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Washington Post.

В СМИ отметили, что словами о бомбежке Трамп удивил некоторых спонсоров. В материале указали, что Трамп бы приказал бомбить Москву, если бы РФ вторглась на Украину и Пекин, если Китай – в Тайвань.

Ранее Байден рассказал, что лидеры международного сообщества потребовали от него не допустить на выборах главы государства США в 2024 году победы Трампа. По его словам, экс-глава страны вызывает возмущение из-за того, что он "отошел" от Североатлантического альянса, а также якобы позволял РФ "делать все, что она хочет".

До этого Трамп заявил, что Соединенные Штаты столкнутся с "кровавой баней", если он не победит на президентских выборах. Он считает, что страна сейчас переживает упадок. При этом Трамп пообещал, что сможет все изменить и сделать Америку великим государством.

