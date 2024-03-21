Политик рассказал о выходе из гонки в 2020 году кандидата, который был популярнее Байдена

Фото: AP Photo/Andrew Harnik

Американский консерватор Рик Санчес напомнил, как в 2020 году в ходе выборов президента США демократы "поиграли цифрами" и попросили выйти из гонки кандидата, который был популярнее действующего президента Штатов Джо Байдена. Об этом сообщает RT.

По его словам, официальные лица Демократической партии консолидировали делегатов, связанных обещанием голосовать за определенного кандидата, чтобы добиться нужного результата. Затем демократы пообщались с такими людьми, как Пит Буттиджич, который на тот момент был популярнее Байдена, и сделали так, чтобы он вышел из гонки и поддержал Байдена, указал Санчес.

По поводу республиканцев политик отметил, что в их команде, занимая выборную должность, нельзя критиковать бывшего президента США Дональда Трампа, иначе "на карьере будет поставлен крест". Он добавил, что наблюдал за западным телевидением, освещавшим выборы в России, и везде слышал только "истерику".

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты столкнутся с "кровавой баней", если он не победит на президентских выборах. Он считает, что страна сейчас переживает упадок, а также пообещал, что сможет все изменить и сделать Америку великим государством.

Новости мира: кандидаты на пост президента США набрали нужное число голосов на праймериз