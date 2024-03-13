Байден набрал нужное число голосов делегатов для выдвижения в президенты

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Действующий глава Белого дома Джо Байден заручился поддержкой необходимого числа делегатов от Демократической партии для выдвижения в качестве кандидата в президенты США на предстоящих выборах в ноябре. Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на результаты праймериз демократов в штате Джорджия.

Так, Байден одерживает победу на указанных первичных выборах, что позволяет ему получить более 100 делегатов, которые будут представлять этот штат на национальном съезде партии 19–22 августа в Чикаго.

В статье отмечается, что в общей сложности Байден набирает на данный момент 1 970 голосов делегатов, тогда как для выдвижения в президенты необходимо заручиться поддержкой 1 968 делегатов.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у бывшего президента США Дональда Трампа имеется план, который поможет закончить конфликт на Украине. Он уточнил, что в случае переизбрания Трамп не планирует выделять средства Украине и Европе.

До этого сообщалось, что Джо Байден начал предвыборный ролик со слов о своем немолодом возрасте. Зарубежные СМИ отметили, что стоимость ролика составляет 30 миллионов долларов. Его будут показывать по местному телевидению и транслировать по радио.

Байден и Трамп оказались одинаково популярны у американских избирателей