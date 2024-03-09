Байден начал предвыборный ролик словами о своем немолодом возрасте

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Действующий американский лидер Джо Байден начал предвыборный ролик со слов о своем немолодом возрасте. Об этом пишет РИА Новости.

"Послушайте, я не молодой парень. Это не секрет. Но вот в чем дело, я понимаю, как сделать что-то для американского народа", – подчеркнул он.

Зарубежные СМИ отмечают, что стоимость ролика составляет 30 миллионов долларов. Его будут показывать по местному телевидению и транслировать по радио.

Ранее некоторые политики требовали от Байдена пройти тест на деменцию. Причиной послужили различные симптомы в его поведении, включая проблемы с памятью и сбивчивую походку. При этом тест на когнитивные способности не входит в ежегодный медицинский осмотр.

Байден рассказал, что недавно пройденное обследование не выявило никаких новых проблем в его организме, и результаты ничем не отличаются от прошлогодних.



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