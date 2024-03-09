На Украине заявили, что Байдену не стоит идти на выборы США в случае проигрыша Киева

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Если украинская сторона потерпит поражение, Джо Байдену не стоит участвовать в президентских выборах в США, считает бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, Вашингтон это понимает, и прикладывает все усилия для удержания власти в Киеве.

"Сегодня эту стратегию определили американцы. Они поставили задачу любым путем удержать ситуацию до выборов президента США. Если потерпит поражение Украина, как в Афганистане США, лучше Байдену на выборы не ходить, да и демократам в целом", – приводит РИА Новости его слова.

Он объяснил, что Соединенные Штаты реализуют свои интересы через украинского лидера Владимира Зеленского, поэтому они не могут допустить крах действующей власти в Киеве.

Ранее Байден заявил, что Украина "может остановить Владимира Путина" при американской военной поддержке. Он призвал конгрессменов согласовать законопроект по национальной безопасности, включающий выделение помощи Киеву.

В свою очередь, Зеленский отметил, что США перестанут быть стратегическим партнером Украины, если Киеву не выделят новый пакет помощи. По его словам, помощь Вашингтона представляется жизненно важной для Украины, альтернативы ей не существует.



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