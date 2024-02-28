Байден заявил, что его медицинское обследование не выявило ничего нового

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Медицинское обследование американского президента Джо Байдена не выявило ничего нового. Об этом сам лидер США заявил в беседе с журналистами, пишет РИА Новости.

По словам президента Соединенных Штатов, результаты ничем не отличаются от прошлогодних. Всего, по данным журналистов, Байден провел внутри медицинского центра 2 часа и 34 минуты.

В среду, 28 февраля, американский президент отправился в военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд для регулярного медосмотра, который должен проводится каждый год.

Согласно прошлогоднему заключению, здоровье президента США позволяет ему исполнять свои обязанности без ограничений.

До этого некоторые политики требовали от Байдена пройти тест на деменцию. Причиной послужили различные симптомы в его поведении, включая проблемы с памятью и сбивчивую походку. При этом тест на когнитивные способности не входит в ежегодный медицинский осмотр.

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