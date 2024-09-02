Тайвань предложил Китаю отобрать у России Дальний Восток

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Президент Тайваня Лай Циндэ заявил, что Китаю следует отобрать у России Дальний Восток, если он считает остров частью своей территории, сообщает "Газета.ру".

Политик поднял этот вопрос, комментируя территориальные споры между Тайванем и КНР.

"Если это ради территориальной целостности, почему Китай не вернет земли России, которые были переданы по Айгунскому договору? <...> Вы могли бы попросить Россию отдать территории, но не делаете этого. Поэтому очевидно, что они хотят вторгнуться на Тайвань не по территориальным причинам", – заявил Циндэ.

По его мнению, Пекин хочет сломать существующий и основанный на правилах порядок в западной части Тихого океана.

Айгунский договор – договор между Российской империей и маньчжурской Империей Цин, заключенный 16 мая 1858 года в городе Айгун, установивший русско-цинскую границу по реке Амур.

Ранее глава Минобороны Китая Дун Цзюнь в ходе разговора с шефом Пентагона Ллойдом Остином заявил, что тайваньский вопрос является одним из основополагающих коренных интересов для Китая.

Кроме того, официальный представитель минобороны КНР У Цянь заявлял, что отделение Тайваня от материкового Китая будет означать военный конфликт в Тайваньском проливе.