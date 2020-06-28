Китайский журналист поделился недостатками россиянок

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Китайский журналист озвучил ряд недостатков русских девушек, из-за которых их могут опасаться брать в жены иностранцы. Статья была опубликована на портале Sohu.

Так, автор считает, что первым препятствием к браку с россиянкой могут стать различия в менталитете и культуре. Другим поводом для трудностей, по словам журналиста, является характер русских женщин. По его словам, характер проявляется, когда девушки выпивают спиртное, демонстрируя собственное "я".

Ко всему прочему, автор материала заверяет, что россиянки все делают спустя рукава, неаккуратны в мелочах, а также не вкладывают душу в важные дела.

При этом журналист обратил внимание, что при выборе будущей супруги надо ориентироваться на ее характер, а не на внешние данные.

Ранее говорилось, что московские ЗАГСы возобновляют торжественные регистрации брака. С 26 июня планировалось вновь проводить бракосочетания на необычных площадках столицы.