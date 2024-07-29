СК завел дело после аварии на шлюзе Беломорско-Балтийского канала в Карелии

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Уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных и иных работ возбуждено после размыва временной перемычки между шлюзами на Беломорско-Балтийском канале (ББК) в Карелии. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

По версии следствия, разрушение временной перемычки произошло в ходе проведения ремонтных работ на платине. В результате произошел неконтролируемый сброс воды на близлежащие населенные пункты. Сейчас, по информации ведомства, число погибших и пострадавших выясняется.

Региональные сотрудники СК устанавливают все обстоятельства инцидента в рамках доследственной проверки. Они уже находятся на месте происшествия вместе с криминалистами, уточнила пресс-служба СУ СК РФ по Карелии.

Администрация Беломорско-Онежского бассейна внутренних водных путей, в свою очередь, также заявила на своем сайте, что ограничила движение судов на участке 1 246–1 255-го километра Беломорско-Балтийского канала после размыва временной перемычки.

Размыв временной перемычки между 10-м и 11-м шлюзами на ББК произошел утром 29 июля неподалеку от поселка Надвоицы. Из-за инцидента на территории округа был введен режим чрезвычайной ситуации.

В результате спасатели нашли живыми четырех людей, числившихся пропавшими, – двух взрослых и двух детей. Всех их направили к медицинским работникам. Также живой обнаружили девочку, которую прибило к берегу.

Всего к настоящему времени семь человек спасены, включая трех детей. Однако один человек погиб и еще судьба двух женщин остается неизвестной. В связи с этим спасатели продолжают поисковые работы. К ним привлечены 19 единиц техники и 76 спасателей. Глава Сегежского округа Марина Гусева уточнила, что с места происшествия при этом удалось эвакуировать уже 20 человек.

