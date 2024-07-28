Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Режим ЧС введен в Саткинском городском поселении Челябинской области из-за подтопления жилых домов. Об этом глава поселения Александр Глазков сообщил в телеграм-канале.

Глазков отметил, что уровень воды резко повысился во всех водоемах. В местах, где это представляет опасность, дежурят спасатели и сотрудники ГИБДД. Кроме старой части Сатки, частично оказались подтоплены дома в поселке Межевой и других поселениях района, говорится в публикации.

Прорыв дамбы на Киалимском водохранилище случился 26 июля. В зоне подтопления оказались примерно 200 человек. Смыв плотины длиной 100 метров произошел из-за обильных осадков и притока воды к водохранилищу.

В Карабашском округе, а также в Сосновском и Еткульском районах объявлен режим ЧС. Пострадавшим в результате прорыва дамбы окажут помощь, заверил губернатор Алексей Текслер.

В Еткульском и Еманжелинском районах Челябинской области уже эвакуировано 80 человек. Среди них семеро детей.