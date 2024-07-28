Из зоны подтопления в двух районах Челябинской области эвакуировали 80 человек

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Мероприятия по эвакуации жителей проводятся в Еткульском и Еманжелинском районах Челябинской области. На данный момент из зоны подтопления вывезли 80 человек, пишет "Интерфакс" со ссылкой на региональный главк МЧС РФ.

"В общей сложности было эвакуировано 80 человек, в том числе семеро детей", – отметили в ведомстве.

Спасатели рассказали, что накануне в населенном пункте Березники вода перелилась через земляную насыпь.

Прорыв дамбы на Киалимском водохранилище произошел вечером 26 июля. В зоне подтопления оказались примерно 200 человек. Смыв плотины длиной 100 метров случился из-за обильных осадков и притока воды к водохранилищу.

В Карабашском округе, а также в Сосновском и Еткульском районах объявили режим ЧС. Также власти приняли решение о превентивной эвакуации трех населенных пунктов. На базе двух школ в Карабаше развернули пункты временного размещения.

Пострадавшим в результате прорыва дамбы жителям Челябинской области окажут помощь, пообещал губернатор Алексей Текслер.

