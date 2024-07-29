Двое пропавших после прорыва дамбы в Карелии найдены живыми

Фото: телеграм-канал "МЧС Республики Карелия"

Двое пропавших после прорыва перемычки на Беломорско-Балтийском канале (ББК) в Сегежском округе Карелии найдены живыми. Об этом пишет пресс-служба республиканского МЧС.

Были найдены двое людей – 1 взрослый и 1 ребенок. Пострадавшие живы, их уже передали медицинским работникам.

В настоящий момент число пропавших без вести достигло 7 человек, уточнила глава Сегежского округа Марина Гусева в беседе с ТАСС. Она сказала, что ранее нашли живой одну девочку, которую прибило к берегу. Таким образом, число пострадавших достигло 10.

До этого Гусева на своей странице в соцсети "ВКонтакте" отмечала, что в результате аварии на шлюзе пострадали 9 человек, из них были спасены трое. Так, была оказана помощь 74-летнему мужчине и 14-летнему мальчику.

С места инцидента эвакуировано 20 человек. Сейчас к поискам пропавших привлечены 19 единиц техники и 76 спасателей, подчеркнула Гусева.

Инцидент случился утром 29 июля неподалеку от поселка Надвоицы. Вода размыла временную перемычку между 10-м и 11-м шлюзами ББК. По данным СМИ, вода разрушила 13 домов. Из-за произошедшего на территории округа был введен режим чрезвычайной ситуации.

