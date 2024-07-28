Дамба в оренбургском Орске укреплена во избежание наводнения после дождей

Фото: МЧС России

Специалисты укрепили дамбу в оренбургском Орске, чтобы избежать повторного затопления города после обильных осадков, сообщил мэр города Артем Воробьев.

В начале апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что в затопленном Орске возведут новую дамбу по полноценному проекту.

Позже Паслер поручил Воробьеву укрепить ее, в частности, ускорить засыпку проранов (траншей) на дамбе.

"Губернатор поручил, поручение его выполнено. Жители улицы Борисоглебской и поселка Никель в целом могут не переживать за состояние прорана – проран этот заделан", – сказал Воробьев в своем телеграм-канале, добавив, что весь день работала спецтехника.

5 апреля в Орске Оренбургской области впервые прорвало дамбу. Позже стало известно о втором прорыве, третий же случился возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

Мэр города Василий Козупица пообещал, что дамбу отремонтируют до зимы.

Власти выплатили более 3 млрд рублей пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья. От граждан поступило уже более 490 315 заявлений, из которых одобрили лишь 146 564 запроса.