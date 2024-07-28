28 июля, 23:06Регионы
Дамба в оренбургском Орске укреплена во избежание наводнения после дождей
Фото: МЧС России
Специалисты укрепили дамбу в оренбургском Орске, чтобы избежать повторного затопления города после обильных осадков, сообщил мэр города Артем Воробьев.
В начале апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что в затопленном Орске возведут новую дамбу по полноценному проекту.
Позже Паслер поручил Воробьеву укрепить ее, в частности, ускорить засыпку проранов (траншей) на дамбе.
"Губернатор поручил, поручение его выполнено. Жители улицы Борисоглебской и поселка Никель в целом могут не переживать за состояние прорана – проран этот заделан", – сказал Воробьев в своем телеграм-канале, добавив, что весь день работала спецтехника.
5 апреля в Орске Оренбургской области впервые прорвало дамбу. Позже стало известно о втором прорыве, третий же случился возле поселка Лесоторгового 8 апреля.
Мэр города Василий Козупица пообещал, что дамбу отремонтируют до зимы.
Власти выплатили более 3 млрд рублей пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья. От граждан поступило уже более 490 315 заявлений, из которых одобрили лишь 146 564 запроса.
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