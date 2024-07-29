Один человек погиб после размытия перемычки на Беломорканале в Карелии

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Один человек погиб и еще семь спасены, включая трех детей, в результате размыва временной перемычки на Беломорско-Балтийском канале в Карелии. Об этом сообщил региональный Госкомитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Комитет уточнил, что судьба еще двух женщин остается неизвестной. В связи с этим спасатели продолжают поисковые работы.

"В зону подтопления попали населенные пункты при 11-м Шлюзе и СНТ "Балтийский". Произошло разрушение трех домов", – сказано в сообщении.

Ранее спасатели нашли живыми еще четырех пропавших – двух взрослых и двух детей. Всех их направили к медицинским работникам. Также живой обнаружили девочку, которую прибило к берегу.

Глава Сегежского округа Марина Гусева уточнила, что с места происшествия при этом удалось эвакуировать уже 20 человек. Сейчас к поискам пропавших привлечены 19 единиц техники и 76 спасателей, добавила она.

Размыв временной перемычки между 10-м и 11-м шлюзами на Беломорско-Балтийском канале произошел утром 29 июля неподалеку от поселка Надвоицы. Из-за инцидента на территории округа был введен режим чрезвычайной ситуации.

