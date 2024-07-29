Спасатели нашли живыми еще двух пропавших без вести после размыва дамбы в Карелии

Фото: телеграм-канал "МЧС Республики Карелия"

Еще два человека, которые ранее считались пропавшими без вести, найдены живыми после размыва временной перемычки между шлюзами на Беломорско-Балтийском канале в Карелии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По информации ведомства, спасателям удалось обнаружить одного взрослого и одного ребенка. Сейчас их направили к медицинским работникам.

Ранее спасатели нашли живыми еще двоих пропавших – одного взрослого и одного ребенка. Их также передали медицинским работникам.

Глава Сегежского округа Марина Гусева уточнила, что до этого нашли живой еще одну девочку, которую прибило к берегу. С места инцидента эвакуировано уже 20 человек. Сейчас к поискам пропавших привлечены 19 единиц техники и 76 спасателей, добавила она.

Инцидент с размывом временной перемычки между 10-м и 11-м шлюзами на Беломорско-Балтийском канале произошел утром 29 июля неподалеку от поселка Надвоицы. По данным СМИ, вода разрушила 13 домов. Из-за произошедшего на территории округа был введен режим чрезвычайной ситуации.

