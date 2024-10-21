Сторонники Дональда Трампа пошутили над Тейлор Свифт перед концертом в Майами

Фото: x.com/TONYxTWO

Сторонники кандидата на пост президента США Дональда Трампа пошутили над певицей Тейлор Свифт перед ее концертом в Майами-Гарденс, заказав самолет с политическим лозунгом. Фото растяжки появилось в американских соцсетях.

Надпись гласила: Trump 2024 – Ready For It, Cat Lady? Это переводится как "Трамп 2024 – готова к этому, кошатница?", отсылая к победе Трампа и высмеивая политические взгляды певицы.

Так, Ready For It – название известной песни Свифт, а "кошатница" – отсылка к высказыванию сенатора Джея Ди Вэнса, который назвал женщин-демократок "бездетными кошатницами".

Ранее певица заявила, что отдаст свой голос за оппонента Трампа – вице-президента Камалу Харрис. Экс-лидер Штатов в ответ на это заявил, что певицу ждут последствия, и она заплатит за это свою цену в сфере бизнеса.

