Independent: в США мужчина купил гитару с автографом Тейлор Свифт и разбил ее молотком

Фото: youtube.com/JD Cobb

В соцсетях появилось видео, на котором мужчина разбивает гитару с автографом певицы Тейлор Свифт. Перед этим американец купил инструмент на аукционе за четыре тысячи долларов, сообщает Independent.

По данным СМИ, все произошло в Техасе на мероприятии Ellis County Wild Game Dinner по сбору средств в поддержку сельскохозяйственного образования для местной молодежи. Кроме гитары с автографом Свифт, на аукционе были проданы билеты на африканское сафари и концерты исполнителей Джорджа Стрейта и Криса Стэплтона.

На кадрах видно, как американец подходит к сцене, где его ждет сотрудник аукциона с музыкальным инструментом, на котором изображены фотографии Свифт с ее Eras Tour. Он берет гитару в руки и бьет по ней молотком под аплодисменты публики.

Поклонники певицы предположили, что мужчина является сторонником кандидата на пост президента США Дональда Трампа и таким поступком решил отомстить Свифт за поддержку соперницы Трампа Камалы Харрис.

Один из участников мероприятия Роб Бартли назвал случившееся неожиданным, но и неудивительным. По его словам, в этой части Техаса преобладают консерваторы, и администрация действующего лидера США Джо Байдена и Харрис не пользуется уважением.

"Многие люди из рабочего класса, которые живут вокруг меня, считают, что администрация не работает на нас, а работает против нас", – добавил Бартли.

Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года. Кандидатом от республиканцев выступил Трамп, а от демократов – Харрис.

Их предвыборные дебаты прошли в сентябре. После мероприятия Свифт выступила с заявлением о поддержке Харрис. Она сказала, что кандидат от демократов борется за права и дела, которые, по ее мнению, нуждаются в воине, отстаивающем их.

После этого Трамп предупредил, что певицу ждут последствия за ее поддержку Харрис на предстоящих выборах главы государства. Он отметил, что она "заплатит свою цену за это в сфере бизнеса". Выбор певицы – это "вопрос времени", подчеркнул он.