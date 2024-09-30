Кеннеди-младший заявил, что победа Харрис грозит ужесточением цензуры в США

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Бывший независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший заявил, что победа кандидата от демократов Камалы Харрис на предстоящих выборах грозит стране ужесточением цензуры и борьбой со свободой слова. Об этом он сообщил во время выступления на акции в центре Вашингтона.

"Хиллари Клинтон, Тим Уолц и Камала Харрис – все они говорят одно и то же. Они говорят, что если демократы вновь окажутся в Овальном кабинете, они подвергнут цензуре дезинформацию и ложную информацию", – цитирует политика ТАСС.

По словам Кеннеди-младшего, демократы считают, что свобода слова является привилегией, а не правом. Экс-кандидат добавил, что Штатам необходим лидер, который бы защищал свободу слова и конституционные права граждан США.

Кеннеди-младший вместе со своим кандидатом в вице-президенты США Николь Шанахан и еще 11 другими членами команды в августе направил документы в офис секретаря штата Аризона на выход из предвыборной гонки.

Позже он заявил, что приостановил свою предвыборную кампанию в пользу кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Как отметил Кеннеди, одной из причин такого решения стала готовность экс-главы США к переговорам с Владимиром Путиным по украинскому кризису.