Кеннеди-младший обвинил США в попытках навязать войну России и Китаю

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Вашингтон делает все для того, чтобы втянуть Россию и Китай в военный конфликт. Таким мнением поделился бывший участник предвыборной гонки в США Роберт Кеннеди-младший в подкасте Full Send.

"Я не думаю, что Китай хочет вступить с нами в конфликт и Россия тоже, но мы делаем все возможное, чтобы втянуть их в него", – приводит РИА Новости слова политика.

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп ранее обвинил действующего главу Белого дома Джо Байдена в том, что тот своими действиями подтолкнул Россию и Китай к сближению.

Зарубежные СМИ отмечают, что американские власти пессимистично оценивают свои возможности противостоять России, Китаю и Северной Корее в случае ядерной войны. На фоне подобных опасений администрация США организовала подготовку к расширению развернутых ядерных сил страны.