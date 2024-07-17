Трамп заявил, что Байден своими действиями сблизил РФ и КНР

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Бывший лидер США Дональд Трамп заявил, что американский президент Джо Байден своими действиями подтолкнул Россию и Китай к сближению. Об этом сообщает RT со ссылкой на агентство Bloomberg.

"Он (Байден. – Прим. ред.) вынудил Россию и Китай "пожениться". Они теперь семья", – сказал он и вновь указал на опасность начала третьей мировой войны.

Во время президентства Трампа между Соединенными Штатами и Россией сохранялся диалог, указал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Однако, отметил он, тогда Вашингтон не делал для Москвы "особо ничего хорошего", в отношении страны вводились новые ограничения. При этом Кремль не видел инициатив о смягчении антироссийских санкций со стороны Трампа, добавил Песков.

До этого Трамп сообщал, что намерен ослабить действующие против РФ санкции в случае своего переизбрания на пост президента США. Он считает, что подобными ограничениями страна "только отталкивает всех от себя".