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17 июля, 13:20

Политика

Песков заявил, что при Трампе между США и Россией был диалог

Фото: kremlin.ru

Во время президентства Дональда Трампа между Соединенными Штатами Америки и Россией сохранялся диалог, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Однако он подчеркнул, что в тот период Вашингтон не делал для Москвы "особо ничего хорошего". Наоборот, Штаты продолжали вводить в отношении России новые ограничения.

Вместе с тем Кремль не видел инициатив о смягчении антироссийских санкций со стороны Трампа, отметил Песков.

"Нет, я, честно говоря, пропустил эту часть", – сказал он в ходе общения с журналистами.

Ранее бывший президент США дал интервью одному из американских изданий, в рамках которого заявил, что намерен ослабить действующие в отношении России санкции в случае своего переизбрания. По его словам, подобными ограничениями Штаты "только отталкивают всех от себя".

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