17 июля, 13:20Политика
Песков заявил, что при Трампе между США и Россией был диалог
Фото: kremlin.ru
Во время президентства Дональда Трампа между Соединенными Штатами Америки и Россией сохранялся диалог, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Однако он подчеркнул, что в тот период Вашингтон не делал для Москвы "особо ничего хорошего". Наоборот, Штаты продолжали вводить в отношении России новые ограничения.
Вместе с тем Кремль не видел инициатив о смягчении антироссийских санкций со стороны Трампа, отметил Песков.
"Нет, я, честно говоря, пропустил эту часть", – сказал он в ходе общения с журналистами.
Ранее бывший президент США дал интервью одному из американских изданий, в рамках которого заявил, что намерен ослабить действующие в отношении России санкции в случае своего переизбрания. По его словам, подобными ограничениями Штаты "только отталкивают всех от себя".
Новости мира: Трамп стал официальным кандидатом в президенты США от республиканцев