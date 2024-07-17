Трамп сообщил, что думает об ослаблении санкций против России

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Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует ослабить антироссийские санкции в случае своего переизбрания. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg.

"Санкциями мы только отталкиваем всех от себя. Поэтому я не люблю санкции", – подчеркнул политик.

По словам республиканцев, Дональд Трамп в случае переизбрания может начать переговоры с Россией по конфликту на Украине. Более того, он будет готов вступить в диалог с Владимиром Путиным без каких-либо посредников.

Тем не менее в Кремле в настоящий момент относят подобные заявления к спекуляциям. Власти РФ исходят из реалий, в которых действующая администрация США является противником диалога по Украине.