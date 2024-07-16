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Помощник бывшего американского президента Дональда Трампа Ричард Гренелл предложил создать автономные зоны на Украине, передает агентство Bloomberg.

По словам политика, автономные регионы могут означать многое для людей, но эти детали нужно проработать. Гренелл уточнил, что таким образом Украина сможет добиться мира и сохранить целостность своей территории. Он утверждает, что страну нельзя сделать членом НАТО, несмотря на просьбы президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее журналист Bloomberg Дженнифер Джейкобс заявила, что власти Киева планируют провести конференцию по урегулированию украинского конфликта и пригласить на нее российских представителей до президентских выборов в США в ноябре. Она уточнила, что целью встречи является достижение справедливого мира на Украине.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что у возможного саммита с участием Москвы и Киева сейчас нет содержательного наполнения. Также нет понимания, о какой повестке дня может идти речь, дополнил политик.