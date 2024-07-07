Подоляк: Украина может передать РФ свои мирные предложения через посредников

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Киев согласен передавать Москве свои идеи по урегулированию конфликта через страны-посредники. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Мы готовы передавать свои предложения, которые есть в рамках подготовки ко второму саммиту мира, в том числе России, в том числе по формату, как это было с зерновым соглашением", – приводит его слова РИА Новости.

Подоляк при этом заявил, что не все страны подходят Киеву в качестве посредника. Так, некоторые государства не соответствуют нужным критериям. В частности, это те страны, которые выступают публично за немедленное прекращение огня. Подоляк назвал подобные заявления банальными.

Украинский президент Владимир Зеленский допускал возможность переговоров с Россией через посредников по аналогии с договоренностями о зерновом коридоре.

Владимир Путин, в свою очередь, раскритиковал данную идею, назвав ее невозможной. По его словам, посредник для урегулирования конфликта вряд ли будет наделен правом подписывать окончательные документы.