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Завершение украинского конфликта через посредников невозможно. Об этом заявил Владимир Путин по итогам саммита ШОС в Астане, передает телеканал "360".

Президент РФ напомнил, что страна всегда выступала за переговоры и не отказывалась от них. По его словам, посредник для урегулирования конфликта на Украине вряд ли будет наделен правом подписывать окончательные документы.

Помимо этого, глава государства выразил надежду, что экс-президент США Дональд Трамп искренне говорил о намерении урегулировать украинский конфликт. Москва серьезно относится к такому заявлению, подчеркнул Путин и добавил, что он не знаком с возможными предложениями Трампа.

Ранее президент России указал, что прекращение огня на Украине невозможно без достижения договоренностей о диалоге. Однако Москва не должна допустить, чтобы этим воспользовался Киев для улучшения своего положения.

Российский лидер также обратил внимание, что обращаться с мирными инициативами к Верховной раде нет смысла. В качестве причины он назвал то, что большинство депутатов украинского парламента поддерживают правящую верхушку, которая узурпировала власть в стране.