Песков заявил, что Запад не связывался с Кремлем по мирным инициативам по Украине

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Западные политики не проявляли интерес и не связывались с Москвой касательно мирных инициатив по Украине, озвученных Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

В середине июня российский президент обозначил ряд условий для Киева, при которых РФ готова начать переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Среди них полный вывод ВСУ с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в пределах их административных границ, официальное уведомление о том, что Украина не присоединится к НАТО, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, демилитаризация и денацификация страны, а также обозначение в международных договорах статусов Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с их принадлежностью России и отмена антироссийских санкций.

Песков подтвердил, что спустя три недели после озвученных мирных инициатив с Кремлем никто не связывался со стороны Запада.

Владимир Путин уже отмечал, что предложенный РФ план по Украине при готовности Киева и Запада предоставит возможность для прекращения боевых действий и начала переговоров. По его словам, причина кризиса на Украине кроется в бесцеремонной американской политике.

Президент РФ также раскритиковал идею завершения украинского конфликта через посредников, назвав ее невозможной. Путин добавил, что посредник для урегулирования конфликта вряд ли будет наделен правом подписывать окончательные документы.