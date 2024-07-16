Песков назвал "рассуждениями и спекуляциями" вероятное посредничество Трампа по Украине

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В настоящий момент Кремль относит к спекуляциям утверждения о том, что экс-лидер США Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах может стать посредником в урегулировании конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Сейчас много рассуждений и спекуляций, кто на что готов, кто придерживается каких позиций", – подчеркнул представитель Кремля.

Он обратил внимание, что на данный момент Трамп является только кандидатом в президенты США. Песков призвал дождаться результатов выборов и отметил, что граждане Америки самостоятельно определят свое будущее.

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Кремль исходит из реалий, в которых действующая администрация США является противником диалога по Украине. Так он ответил на вопрос о возможных изменениях, которые могут произойти после президентских выборов в США.

Песков пояснил, что американские власти все еще настаивают на продолжении "войны до последнего украинца" и "не жалеют на это финансовых ресурсов, военной техники и так далее".

Вместе с тем представитель Кремля высказался о кандидатуре Джей Ди Вэнса на пост вице-президента США. По его словам, давать какие-либо оценки по этому поводу преждевременно.

"Кремлю он не знаком. Но мы знаем о каких-то его высказываниях, которые были в СМИ", – отметил Песков.

Он также обратил внимание, что ситуации, когда человек является кандидатом и становится уже действующим руководителем, могут составить "две большие разницы".

Между тем Песков заявил, что Владимир Путин не связывался с Дональдом Трампом после совершенного на него покушения в Пенсильвании. По его словам, никаких контактов политиков не планируется. Он также подчеркнул, что в Москве осуждают нападение на кандидата в президенты США.