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В Кремле не знают, какие конкретно предложения содержит инициатива по урегулированию украинского конфликта, которую премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил главам стран Евросоюза, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В ходе контактов в Москве Орбан излагал свое видение, но мы не знаем, о чем идет речь в рамках его переписки с европейскими лидерами, но общий подход Орбана нам известен", – цитирует "Газета.ру" представителя Кремля.

Его заявление стало ответом на просьбу журналистов дать комментарий по поводу предложения венгерского премьера, которое было адресовано лидерам стран ЕС.

Ранее китайские СМИ поделились мнением о том, что Запад не допустит перемирия на Украине, если стороны конфликта придут к нему без его посредничества. В связи с такой позицией государства ЕС и НАТО пришли в ярость из-за визитов Орбана в Москву и Пекин для обсуждения мирного соглашения.

Изначально венгерский премьер посетил Киев. Он прибыл в столицу Украины 2 июля, где предложил государству рассмотреть возможность прекращения огня в целях начала переговоров.

После этого политик направился в Москву. Там он принял участие во встрече с Владимиром Путиным. В ходе беседы они обсуждали мирные инициативы, предложенные российским президентом.

8 июля премьер Венгрии прибыл в Китай, где провел переговоры с Си Цзиньпином. Визит в страну Орбан подтвердил публикацией на своей странице в соцсети Х, которую он сопроводил подписью "Мирная миссия 3.0". Политики встретились в Пекине, в государственной резиденции Дяоюйтай.