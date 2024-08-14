The Economist: США не выстоят долго против РФ, Китая и КНДР в случае ядерной войны

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Американские власти пессимистично оценивают свои возможности противостоять России, Китаю и Северной Корее в случае ядерной войны. Об этом сообщает издание The Economist.

Авторы статьи сделали подобный вывод, основываясь на недавних заявлениях нескольких высокопоставленных американских чиновников по ядерной тематике.

Отмечается, что на фоне подобных опасений администрация США организовала подготовку к расширению развернутых ядерных сил страны. Этот процесс может начаться в 2026 году, когда подойдет к концу срок действия договора СНВ-III между США и Россией.

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в интервью бизнесмену Илону Маску допустил, что Китай в будущем сможет догнать или даже перегнать Штаты по размеру арсенала ядерного оружия.

По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, РФ может понадобиться развернуть ракеты в ядерном оснащении в ответ на действия со стороны Запада. При этом РФ следует избегать эскалации, однако сценарии, при которых это возможно, рассматриваются, добавил дипломат.