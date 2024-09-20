Associated Press: в США хотят привлечь Кеннеди-младшего к суду за отрезанную голову кита

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Правоохранительные органы США начали расследование в отношении Роберта Кеннеди – младшего, который, по их мнению, 30 лет назад отрезал бензопилой голову мертвому киту и увез ее домой, предает агентство Associated Press.

В 2012 году дочь Кеннеди-младшего Кэтлин в интервью журналу Town & Country рассказала, что в 1994 году она была с отцом на берегу Атлантического океана, куда на берег выбросился мертвый кит. Политик, вооружившись бензопилой, отрезал морскому обитателю голову и прицепил ее к крыше семейного минивэна.

14 сентября текущего года на митинге сторонников кандидата от республиканцев Дональда Трампа в штате Аризона Кеннеди-младший заявил, что его хотят привлечь к суду за этот инцидент, отметив, что это случилось 30 лет назад. Политик не подтвердил и не опроверг нарушение законодательства Штатов. В США даже мертвый кит и его останки принадлежат государству, и попытки завладеть ими незаконны.

Бывший независимый кандидат на выборах США намекнул, что расследование может быть связано с его публичной поддержкой Трампа.

В августе этого года Кеннеди-младший приостановил свою предвыборную кампанию в пользу кандидата от республиканцев. По словам политика, одной из причин такого решения стала готовность Трампа к переговорам с Владимиром Путиным по украинскому кризису.

Выборы нового американского президента состоятся 5 ноября. По данным агентства Reuters, рейтинги двух кандидатов до проведения теледебатов были практически равными: согласно общенациональному опросу от 8 сентября, уровень поддержки Трампа составил 48%, а Камалы Харрис – 47%. Между тем первые предвыборные дебаты между Трампом и Харрис прошли в США 10 сентября. Они были организованы телеканалом ABC News. В ходе дебатов оба кандидата выступили с громкими заявлениями.

В случае победы на выборах Трамп обещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации. Харрис, в свою очередь, предложила выдавать американцам маткапитал и анонсировала изменение налога на прибыль.