Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире

Фото: x.com/Taylor Swift

Американская певица Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной в музыкальной индустрии в мире. Ее состояние составляет 1,6 миллиарда долларов, сообщает Forbes.

В рейтинге артистка обогнала барбадосскую певицу Рианну, чье состояние достигло 1,4 миллиарда долларов.

В состояние Тейлор Свифт входят 600 миллионов долларов от гонораров и гастролей, столько же – от музыки. Как уточнило издание, также певица имеет недвижимость, цена которой составляет около 125 миллионов долларов, включая пять домов в США.

Кроме того, Свифт встала на второе место в списке самых богатых музыкантов. Ее обогнал рэпер Jay-Z, состояние которого оценивается примерно в 2,5 миллиарда долларов.

В прошлом году Свифт стала лидером в рейтинге "Человек года" по версии журнала Time, обойдя Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и Барби.

Организаторы рейтинга отметили, что она имела "потрясающий год". Ее мировое турне стало самым прибыльным гастрольным туром среди женщин-исполнительниц. Более того, фильм певицы All Too Well: The Short Film стал самым прибыльным концертным фильмом в истории.