В Новом Уренгое возбуждено уголовное дело после нападения школьника на девочку и охранника

В Новом Уренгое возбуждено уголовное дело по факту нападения школьника на девочку и охранника, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Инцидент произошел 7 апреля 2025 года в одной из школ Нового Уренгоя. Учащийся ударил складным ножом охранника, когда тот пытался остановить конфликт, возникший между нападавшим и другой школьницей.

В результате охранник с резаной раной на щеке был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую помощь.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по статьям "Халатность" и "Выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности".

"В настоящее время на месте происшествия работают следователи СКР, проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – заключили в ведомстве.

Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов призвал прописать в законе механизмы урегулирования конфликтов в школе, доходящих до травли и буллинга. Краснов заявил, что ведомство зафиксировало факты замалчивания учителями случаев травли школьников со стороны одноклассников и даже совершения преступлений в отношении них.

Это не помогает предотвращать возникновение конфликтов, подчеркнул генеральный прокурор, указав на нехватку школьных психологов и отсутствие служб медиации.