Депутат Гусев предложил запретить продажу пневматического оружия людям до 18 лет

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Продажа пневматического оружия несовершеннолетним должна быть законодательно запрещена, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

"Считаю правильным законодательно разрешить продавать пневматическое оружие только людям, достигшим 18-летнего возраста. Чтобы пули перестали калечить наших детей", – подчеркнул парламентарий.

Депутат обратил внимание на то, что в стране увеличилось число инцидентов, в ходе которых дети получают различные травмы от игрушечных и пневматических пистолетов. Так, Гусев напомнил про недавний случай в рязанской школе, когда ученик выстрелил в своего одноклассника, а также про инцидент в Подмосковье, где девятиклассник выстрелил себе в висок.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил обязать игровые платформы согласовывать с родителями покупки детей в видеоиграх. По его словам, необходимо установить обязательные требования для игровых платформ, чтобы все финансовые операции, совершаемые несовершеннолетними, были предварительно согласованы взрослыми. Также отмечается, что в противном случае пользователь должен иметь право на возврат средств.